العراق يسجل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 77506 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 95 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3150, فيما تم تسجيل 1645 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء الى 44724 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 29632 , منهم 420 في العناية المركزة.

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