الجامعة العربية ترحب بالتقدم في ملتقى الحوار السياسي الليبي

رحبت جامعة الدول العربية بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي في اتجاه تنفيذ الخطوات والاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق التي أقرّها الملتقى في نوفمبر الماضي لتسوية الأزمة الليبية.وأشادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بما أعلنت عنه بعثة الدعم الأممية في ليبيا أمس بخصوص اعتماد أعضاء الملتقى آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التمهيدية المقبلة، داعية الأطراف الليبية إلى الاستمرار في هذا الجهد المهم والتحلي بالروح الوطنية في سبيل الاتفاق على بقية الخطوات التنفيذية المطلوبة لتسوية الأزمة على جميع مساراتها المختلفة.

كما أثنى البيان على الجهد الذي تقوم به البعثة الأممية في رعاية مسارات التسوية بين الأشقاء الليبيين، مؤكداً التزام الجامعة العربية بمواصلة مساندتها وتعاونها الوثيق مع الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وكذا مع المبعوث الخاص الجديد لسكرتير عام الأمم المتحدة عندما يتولى مهام منصبه.

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