رئيس المخابرات المصرية يزور رام الله وأبو مازن يوجه الشكر للسيسي لدعمه القضية الفلسطينية

قام السيد رئيس المخابرات العامة بزيارة إلى مدينة رام الله نقل خلالها رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن.تضمنت الرسالة التأكيد على ثبات الموقف المصرى إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحِرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية. واستعرض الرئيس الفلسطيني أبو مازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الإنتخابات كما وجه الشكر للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.كما عقد السيد رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة لقاء مع رئيسي جهازي المخابرات الأردنية والفلسطينية لمناقشة سُبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.

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