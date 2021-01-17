الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيسي المخابرات المصرية والأردنية

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني.وأطلع الرئيس الفلسطيني الوفدين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدا ملف المصالحة الوطنية، وإصداره المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة.وشكر عباس الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل إنجاز ملف المصالحة الوطنية.

كما تم خلال اللقاء، التباحث في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والتنسيق الدائم، وتطورات الملف السياسي.وطلب الرئيس الفلسطيني نقل تحياته إلى الرئيس السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني.من جهتهما، نقل الضيفان تحيات الرئيس السيسي والعاهل الأردني إلى عباس، ورحبا بإصداره المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة، وأكدا دعم بلديهما الثابت والدائم للقضية الفلسطينية.

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