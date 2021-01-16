الرئيس المصري يلتقي برئيس البرلمان العربي

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في القاهرة برئيس البرلمان العربي عادل العسومي.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له، بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للبرلمان العربي بوصفه منبرًا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وشريكًا فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

وأشار راضي إلى أن رئيس البرلمان العربي ثمّن من جانبه دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية لمصر.

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