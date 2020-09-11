قاضية أمريكية تطالب باستجواب 24 سعوديا في قضية 11 سبتمبر

طالبت قاضية أمريكية بأن يمثل 24 مسؤولا سعوديا حاليون وسابقون بمن فيهم السفير السعودي الأسبق الأمير بندر بن سلطان، أمام المحكمة للإدلاء بإفاداتهم في قضية اعتداء 11 سبتمبر.وتم الإعلان عن قرار القاضية سارة نيتبرن أمام محكمة مانهاتن الفدرالية في نيويورك، يوم الخميس.وقالت القاضية إن السعودية قدمت حججا "مقنعة" بأن الوثائق المتوفرة لا تدل على أن الأمير بندر بن سلطان كان يدير أعمال الشخصين المدعى عليهما في القضية، لكنه قد يكون امتلك معلومات حول أن أحد المسؤولين السعوديين كان مكلفا بتوفير الغطاء الدبلوماسي للمتورطين في الهجمات الإرهابية.ويأتي ذلك في إطار القضية التي رفعها أهالي ضحايا الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشنطن 11 سبتمبر 2001، مطالبين السعودية بدفع تعويضات لهم، فيما كانت السعودية قد رفضت طلبا مماثلا من المحكمة الأمريكية في مارس الماضي.

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