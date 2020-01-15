بوتين يرشح رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية ميشوستين لتولي منصب رئيس الوزراء

رشح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس هيئة الضرائب الفدرالية الروسية، ميخائيل ميشوستين، لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد.وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، بأن بوتين أجرى "لقاء عمل" مع ميشوستين و"اقترح عليه تولي منصب رئيس الحكومة".وأضاف الكرملين أن بوتين، وبعد تلقيه الموافقة من قبل ميشوستين على هذا المقترح، "أحال ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما".ويترأس ميشوستين، البالغ 53 عاما من عمره، هيئة الضرائب الفدرالية منذ أبريل 2010، ويعمل في الأجهزة الحكومية الروسية منذ العام 1998.