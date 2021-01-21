الطيران الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية حلقت فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية كما حلقت بكثافة على علو متوسط في أجواء المتن في جبل لبنان.

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