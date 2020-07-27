رام الله - العرب اليوم
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إحباطه "عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة جبل روس حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 مخربين والتي تسللت أمتار معدودة للخط الأزرق ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية".
وأضاف أدرعي: "لقد تم فتح النيران نحوهم وتشويش مخططتهم. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".
وتابع: "لا نعرف وضع المخربين الصحي ورصدت إصابة عدد منهم. تتم إعادة فتح الطرقات المدنية في منطقة الشمال وإعادة الحياة المدنية الى الروتين. أيام معقدة ومتوترة أمامنا".
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