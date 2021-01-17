قرار عاجل من السودان بعد اشتباكات غرب دارفور

قرر المجلس السيادي السوداني، اليوم الأحد، تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت أمس في ولاية غرب دارفور.وقال المجلس في بيان له نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا": "قررنا نفيذ عمليات مشتركة عاجلة لنزع السلاح غير المقنن في مختلف الولايات".وأضاف: "نؤكد البدء الفوري في إكمال انتشار القوات المشتركة لحماية المدنيين".

وقالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور إن حصيلة ضحايا الاشتباكات القبلية في مدينة الجنينة عاصمة الولاية ارتفع إلى 83 قتيلا و160 جريحا.وأضافت أن الكوادر الصحية تعمل في ظروف بالغة التعقيد في العدد القليل من المستشفيات المتوافر في المدينة والذي يعاني من نقص كبير في الكوادر والمعينات.

وأوضحت أن هناك صعوبة بالغة في الحركة ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض.ووجهت اللجنة نداء عاجلًا للحكومة من أجل تأمين المرافق الصحية وتوفير وسائل نقل مصحوبة بقوات نظامية من أجل نقل الكوادر الطبية والكوادر المساعدة إلى المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة والوصول إلى الجرحى العالقين في مناطق الاشتباكات وكذلك توصيل الإمدادات الطبية إلى المرافق التي تأوي الجرحى.