بوغدانوف والحويج يبحثان سبل دعم الحوار الليبي

بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع عبد الهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة بشرق ليبيا، دعم الحوار الليبي.وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب اللقاء يوم الخميس: "تم تركيز الاهتمام خلال المشاورات على الوضع في ليبيا ومحيطها".

وأضاف البيان أنه تم "التشديد على مهمة المساعدة بشكل فعال في دعم الحوار الليبي المستقر بمشاركة كافة القوى السياسية البارزة في البلاد وبهدف تنفيذ مقررات مؤتمر برلين الدولي وبنود قرار مجلس الأمن الدولي 2510".وأكد الجانب الروسي موقفه الداعم لوحدة وسلامة أراضي وسيادة ليبيا.

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