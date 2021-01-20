جيش الاحتلال يعتقل شاباً فلسطينياً من العيسوية

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم شاباً فلسطينياً من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.ونقلت مصادر محلية عن عائلته أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب محمد نايف وسيم عبيد من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، بعد يوم من اعتقال والده وشقيقه وشقيقته، وذلك بعد مداهمة منزله.

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