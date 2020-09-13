القبض على شبكة لتزوير العملات في كردستان

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الاحد، الكشف عن شبكة لتزوير وتهريب العملات في الإقليم.وذكرت في بيان صحفي: "في إطار مساعي الوزارة للسيطرة على الحدود والمعابر ومن أجل منع المزورين الذين لايهتمون للمصلحة العامة ويقومون بالتزوير وخرق القانون وعمليات التهريب، تمكنا مع المديرية العامة للجمارك ومديرية جمارك السليمانية، من الكشف عن شبكة للتهريب والتزوير بمئات ملايين الدنانير والتي تسببت بضرر كبير في المال العام".وأضافت: "يتم التنسيق بين المحكمة والمديرية للرقابة والتفتيش التابعة لوزارة المالية والاقتصاد والمدعي العام للعمل على هذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة".

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