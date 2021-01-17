إسرائيل تقر بناء منازل جديدة للمستوطنين بالضفة قبل رحيل إدارة ترامب

أقرت إسرائيل اليوم الأحد خططا لبناء المئات من المنازل الجديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في مسعى لدفع هذه المشروعات قدما في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيدة للاستيطان.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطط البناء على الأراض التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون لأن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.

وقالت جماعة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن نتنياهو أمر بالمضي قدما في هذه الخطط وإن لجنة حكومية منحت اليوم الأحد الموافقة النهائية على بناء 365 منزلا والموافقة المبدئية على 415 منزلا آخر.وندد نبيل أبو ردينه المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه "غير شرعي"، واتهم إسرائيل بالقيام "بمحاولة استباقية... لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة

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