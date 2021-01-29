الجيش اليمني يقتل سبعة مسلحين حوثيين خلال تصديه لعملية تسلل للميليشيا في شمال صعدة

قتل ما لا يقل عن سبعة مسلحين حوثيين بنيران الجيش اليمني خلال تصديه عملية تسلل لعناصر من الميليشيا الإرهابية في شمال صعدة.وقال ركن استخبارات اللواء الخامس حرس حدود في الجيش اليمني العقيد هلال العباسي، إن قوة من اللواء تصدت لمحاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران إلى مواقع الجيش في ميسرة "التلال السود" في مديرية باقم بمحافظة صعدة وأسفر هذا التصدي عن مقتل سبعة من العناصر الحوثية.



وأضاف العقيد العباسي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قوات الجيش شنت عقب ذلك قصفاً مدفعياً على آليات قتالية تابعة للميليشيا حاولت اقتحام مواقع يسيطر عليها في ذات الجبهة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مسئول يمنى يؤكد مليشيا الحوثى فجرت 816 منزلا منذ

2014الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين فى مأرب