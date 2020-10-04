الجيش اليمنى يعلن استعادة مواقع من الحوثيين فى مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للرئيس عبد ربه منصور هادى السبت، أنه تمكن من استعادة بعض المواقع التى سيطرت عليها جماعة الحوثية فى محافظة مأرب، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".