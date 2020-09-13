أكّد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أن مجلس الوزراء عقد الأحد، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ناقش خلالها آخر التطورات المتعلقة بانتشار وباء "كورونا" والإجراءات التي من الممكن اتخاذها في حال تزايُد أعداد الإصابات. وأكد العضايلة خلال إيجاز صحافي عقد في رئاسة الوزراء الأحد، أن منهجية الحكومة في التعامل مع الوباء تتغير من حين إلى آخر حسب تطورات الحالة الوبائية. ونوه باستمرار التعامل مع تطوّرات الحالة الوبائيّة، بما يوازن ما بين صحّة المواطنين وسلامتهم من جهة، وما بين استمرار عمل جميع القطاعات من جهة أخرى، وبما لا يؤدّي إلى تفاقم الآثار الاقتصاديّة عليها، وبين العضايلة أن ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عودة فرض حظر التجول الشامل بدءاً من 9/20 ولمدة أسبوعين غير صحيح، وأشار إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم لا تنص على فرض حظر التجول الشامل لكنها تتضمن تشديد الإجراءات على التجمعات والممارسات التي تسهم في انتقال العدوى.

وتاليا الإجراءات:

أوّلاً: تشديد الرقابة على التجمّعات، ومنعها تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة، وسيقوم الحكّام الإداريّون، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنيّة بالتعامل بحزم مع كلّ من يقيم المناسبات الاجتماعيّة كالأفراح والعزاء أو أيّ تجمّعات أخرى، والتي تزايدت وبكلّ أسف خلال الأيّام الماضية.

ثانياً: التأكيد على الوزارات والمؤسّسات العامّة والدوائر الحكوميّة بتخفيض عدد الموظّفين لديها إلى الحدّ الأدنى، وبالحدّ الذي يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ على أن يقوم المرجع المختصّ بتدوير الدّوام بين الموظّفين، وتحديد دوام مجموعة منهم عن بُعد، ممّن تلائم طبيعة عملهم ذلك.

ثالثاً: الاكتفاء بعقد الاجتماعات في الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة والهيئات العامّة عن بُعد، وبأقلّ الأعداد الممكنة؛ بما في ذلك جلسات مجلس الوزراء التي سيتمّ عقدها بدءاً من الثلاثاء المقبل بتقنيّة الاتصال المرئي.



رابعاً: منع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر، وإيجاد وسائل تواصل آمنة مع المرضى، وتخفيف التزاحم في المستشفيات بتطوير أساليب التعامل الإلكتروني لتحديد المواعيد والمعالجات. ولفت إلى أنه قد يتمّ خلال الأيّام المقبلة، ووفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة، الإعلان عن قرارات جديدة تتضمّن إيجاد آليّات فاعلة تضمن سلامة الطلبة، وأعضاء الهيئات التدريسيّة والإداريّة في الجامعات والمدارس، والتشديد على تطبيق إجراءات السلامة في المطاعم والمقاهي، وأماكن التجمّعات والمولات وجميع المنشآت الاقتصاديّة، بالإضافة إلى المساجد والكنائس، وتكثيف الرقابة عليها، وتطبيق أوامر الدفاع بحقّ كلّ من يخالف. وأكد أنه ستبدأ اعتبارا من الإثنين حملات مكثّفة للرقابة من الأجهزة الرقابيّة والأمنيّة على جميع المواقع والمنشآت، لضبط أيّ مخالف، وشدد على أنّ تطوّرات الحالة الوبائيّة، وارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات بشكل غير مسبوق، يحتّم علينا جميعاً التحلّي بروح المسؤوليّة، واتّباع أقصى درجات الالتزام، من أجل حماية الوطن وأبنائه. وأشار إلى أن الحكومة ستكتفي خلال الفترة المقبلة بعقد الإيجازات الصحافيّة، وستوقف عقد المؤتمرات الصحفيّة بحضور وسائل الإعلام حتى إشعار آخر؛ وذلك تحقيقاً لإجراءات السلامة العامّة، وتماشياً مع التوجّه لوقف التجمّعات والاكتظاظ؛ مع التأكيد على أنّ أبوابنا مفتوحة للجميع، ونستقبل استفساراتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني (MEDIA@PM.GOV.JO) في جميع الأوقات.



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