أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 248 حالة محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 3314 حالة.

وأوضح جابر أنه جرى تسجيل حالتي وفاة في مستشفيي الأمير حمزة والجامعة الأردنية، ولفت إلى تسجيل 50 حالة شفاء.



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