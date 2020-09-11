توقيف ممرض بتهمة التحرش بمصابة بكورونا فى مصر

ألقت مباحث أمن الجيزة بمصر القبض على ممرض بمستشفى الدقي، بتهمة التحرش بفتاة مصابة بفيروس كورونا، خلال تلقيها العلاج بالمستشفى.وذكرت مصادر محلية أن قسم شرطة الدقي، تلقى بلاغا من فتاة في العشرين من عمرها، تتهم فيه ممرضا بأحد المستشفيات بالتحرش بها.وأضافت أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

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