اعتقال 4 أشخاص في تونس من بينهم إمام بشبهة الإرهاب

اعتقلت قوات الأمن التونسية في محافظة قفصة الخميس شابا يبلغ عمره 32 عاما بشبهة الإرهاب.وتنسب لهذا الشاب، الذي يشغل وظيفة إمام في المنطقة ذاتها، محاولات تجنيد فتيان على شبكات التواصل الاجتماعي ضمن التيار الديني "التكفيري" على حد قول وسائل إعلام تونسية. بالإضافة إلى تردده على المواقع الإلكترونية التي توصف بـ: "الجهادية"، لاسيما تلك التي تقدم عروضا عن تركيب وتفكيك الأسلحة النارية.

وسمحت النيابة العامة التونسية بإلقاء القبض على المعني بالأمر في إطار مكافحة الإرهاب بتهمة "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتكفير والاستقطاب".

في اليوم ذاته، أعلنت السلطات التونسية اعتقال 3 أشخاص في منطقة بئر السعد في محافظة قفصة جنوبي البلاد ينتمون إلى التيار التكفيري قاموا باستمالة إمام مسجد من أجل مساعدتهم في تجنيد الشباب في صفوفهم. ويجري التحقيق معهم بتهمة "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".يذكر أن تونس شهدت اعتداء إرهابيا الأحد الماضي على دورية لرجال الأمن بمحافظة سوسة خلفت قتيلا وجريحا في صفوف الأمن.

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