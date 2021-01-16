25 ولاية تسجل صفر إصابات بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 4 أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما سجلت 25 ولاية في البلاد صفر إصابات بكورونا. وأشار المتحدث باسم لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 103611 حالة في عموم البلاد، ما يشكل نسبة تقدر بـ0.5 حالة لكل 100 ألف نسمة. وأضاف: "بلغ عدد الوفيات بكورونا إلى 2831 حالة وفاة، بينما تماثلت 185 حالة للشفاء، ليصل عدد المتعافين 70373 حالة". وأوضح أن 17 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما لم تسجل 25 ولاية أي حالة.

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