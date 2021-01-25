أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بأن التحالف العربي نفذ 28 غارة على محافظات مأرب والحديدة والبيضاء في اليمن.وأشارت القناة إلى أن طيران التحالف العربي شن 18 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، تركزت على مديرية صرواح غربي مأرب​​​.

واتهمت الجماعة التحالف العربي بخرق "اتفاق السويد" الذي توصلت إليه مع الحكومة اليمنية أواخر عام 2018، عبر "شن 8 غارات بطيران استطلاعي على محافظة الحديدة غربي اليمن، توزعت على مديريتي الدريهمي والتحيتا (جنوبي الحديدة)".ولفتت إلى أن الغارات الجوية امتدت إلى محافظة البيضاء وسط اليمن، إذ تعرضت إلى غارتين استهدفتا مديرية ناطع شمالي البيضاء.

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