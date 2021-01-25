الإمارات تشن هجوما حادا على الحوثيين

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات جماعة "أنصار الله" الحوثية استهداف مناطق مدنية في الرياض بالمملكة السعودية، من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.وجددت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنها الكامل مع السعودية "إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكد البيان أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة (الإمارات) تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

واعتبرت الوزارة أن "استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأفادت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق، بأن قوات التحالف اعترضت ودمرت صاروخا أطلقته الجماعة الحوثية باتجاه الرياض.