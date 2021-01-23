مقتل 6 أشخاص بانهيار مبنى سكني شمال مصر

لقي 6 أشخاص مصرعهم اليوم السبت جراء انهيار مبنى سكني في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال مصر.وأكدت السلطات انهيار منزل مكون من 5 طوابق في منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى حيث تستمر أعمال البحث عن الناجين والضحايا جراء الحادث.وأكدت إدارة محافظة الغربية أن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص إضافة إلى 2 مصابين، وجار الانتهاء من رفع باقي الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

وانتقل محافظ الغربية، طارق رحمي، إلى موقع العقار المنهار حيث تم فرض طوق أمني حول المبنى والعقارات المجاورة له، خشية تأثرها بالحادث. ووجه رحمي بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار المبنى وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

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