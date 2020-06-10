مقتل 13 شخصاً إثر انهيار مبنى سكني جنوب باكستان

لقي 13 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب آخرون إثر انهيار مبنى سكني اليوم في مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن فرق الإغاثة قامت بانتشال 13 جثة من تحت الأنقاض ، بينما تعرض ستة أشخاص لإصابات متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت أن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن المزيد من الضحايا المحتملين تحت الأنقاض.