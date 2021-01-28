العاهل الأردني يدعو للتوزيع الفاعل والعادل للقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا

دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم إلى التوزيع الفاعل والعادل للقاحات والعلاجات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وضرورة التعامل مع اللقاح كسلعة عامة لمنفعة الجميع وأن ذلك واجب أخلاقي للحيلولة دون تهميش الدول ذات الدخل المحدود والفقيرة.

وقال في كلمة خلال اجتماع "أجندة دافوس" الذي يعقده المنتدى الاقتصادي العالمي افتراضياً تحت شعار (عام مفصلي لإعادة بناء الثقة) : لقد أثبتت لنا الجائحة -بطريقة مؤلمة- أنه ليس بالإمكان استدامة أسلوب حياتنا كما كان في السابق، داعيا لمراجعة وإعادة تعريف تلك المصطلحات الحاضرة باستمرار مثل العولمة، وتعددية الأطراف، والمجتمع الدولي، لتصبح المساواة والشمولية والكرامة في صلبها.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة التركيز على التغير المناخي، والتصدي لخطر شح الغذاء عالميًا، الذي أصبح خطرًا داهمًا عقب جائحة كورونا، فالمجاعات تهدد الآن الملايين من الناس.ويعقد الاجتماع بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وممثلين عن منظمات دولية وأكاديميين ورجال أعمال وخبراء اقتصاد من أكثر من 70 دولة حول العالم.

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