رئيس الوزراء السوداني يلتقي بمساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية

لتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في مكتبه اليوم بمساعد وزير الخارجية الألماني للشؤون الأفريقية الدكتور فيليب أكرمن الذي يزور الخرطوم حاليا.وأوضح أكرمن أن اللقاء بحث الشأن الاقتصادي السوداني، معلناً أن بلاده ستعقد مؤتمرا لأصدقاء السودان يوم الخميس المقبل.وأضاف: "من المهم جداً بالنسبة لنا قبل هذا الاجتماع التعرف على رؤية الحكومة لمختلف القضايا والخطط التنفيذية لها خلال الأشهر القادمة".

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