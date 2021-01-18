عبد الله حمدوك يؤكد التزام الحكومة باتفاقية جوبا للسلام

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التزام حكومة الفترة الانتقالية بتنفيذ اتفاق سلام السودان لينعم المواطن بالأمن والاستقرار وجني ثمار ثورته وتعزيز مكتسباتها.وحث لدى لقائه اليوم مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك، كل الأطراف والشركاء للعمل الحثيث على الالتزام بالاتفاق وتجاوز العقبات التي تعتريه، موضحا أن بطء تنفيذ "اتفاق سلام السودان"، يؤثر على المواطن بصورة مباشرة خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاع.وجدد موقف السودان الثابت بعدم نيته خوض أي حرب مع أي دولة، وأكد أن الأراضي التي أعادت القوات المسلحة الانتشار والانفتاح فيها وتأمينها ليست محلّ نزاع، مؤكدا على مبادرة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت لنزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا.من جهته أشار قلواك إلى أن اللقاء تناول أهمية تنفيذ البنود الواردة في اتفاقية سلام السودان الموقعة في أكتوبر الماضي بجوبا، وفي مقدمتها تشكيل الحكومة والمجالس التشريعية وكافة البنود الواردة في الاتفاقية.وأكد مواصلة اللقاءات مع شركاء عملية السلام كافة لإجازة الكشوفات النهائية المتعلقة بمشاركة جميع الأطراف وتسليمها للحكومة، تمهيدا لإصدار القرارات وتشكيل اللجان المعنية الواردة في الاتفاقية حتى ينعم شعب السودان بالسلام والاستقرار.

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