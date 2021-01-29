حكومة الوفاق الوطني تطلق عملية أمنية لتحرير مصريين مختطفين في بني وليد

قالت مصادر ليبية موثوقة لـRT يوم الجمعة إن حكومة الوفاق الوطني أطلقت عملية أمنية لتحرير 38 مصريا من محافظة قنا مختطفين في مدينة بني وليد.وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق بيانا نفت فيه الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي عن اختطاف أو احتجاز أو استلام أي مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من أي جنسية من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.وأكدت أنه لا يوجد بقيودات إدارة الدوريات الصحراوية التابعة للجهاز أي ضبطيات بمدينة بني وليد أو المناطق المجاورة.

وفي وقت سابق، أعلن النائب في مجلس الشيوخ المصري عن محافظة قنا أسامة الهواري تحرير المختطفين المصريين من عصابات إجرامية في ليبيا، وأنهم في طريقهم للعودة.وقال النائب المصري عبر "فيسبوك": "هناك بشرى سعيدة يزفها خلال تواجده بالقرية واجتماعه مع الأهالي، وذلك بتحرير المختطفين على يد العصابات".واختطفت عصابات مسلحة 38 عاملا من أبناء قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا أثناء توجههم للعمل في ليبيا، وذلك وفقا لأحد أهالي القرية.

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