رئيس الوزراء السوداني يستقبل وزير الخارجية البريطاني

استقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب والوفد المرافق له الذي يزور الخرطوم حاليا. وأكد حمدوك خلال اللقاء حرص بلاده على تطوير وتعزيز التعاون مع المملكة المتحدة إلى آفاق أرحب بصورة تعكس روح علاقات الصداقة بين الشعبين والبلدين. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره هو والشعب السوداني لموقف بريطانيا الداعم للثورة السودانية، مشيداً بدور بريطانيا تجاه عملية تحقيق السلام بالبلاد، فضلاً عن دورها أيضاً في إطار مجموعة شركاء السودان.

وأوضح أن الحكومة ماضية قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات الفترة الانتقالية وتهيئتها للممارسة الديمقراطية. ونقل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لرئيس الوزراء السوداني تأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعم حكومة السودان وتهانيه بتحقيق السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب واندماجه في المجتمع الدولي.

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