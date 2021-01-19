اعتبرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن قرار واشنطن المتعلق بتصنيفها "تنظيما إرهابيا" يعكس "العدوانية الأمريكية تجاه اليمن"، متوعدة بالرد على أي "خطوة عدائية". قال المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه تعليقا على تصنيفها تنظيما إرهابيا "إنه لموقف يتوج دور أمريكا القيادي للعدوان على اليمن طيلة السنوات الماضية ولا يضيف شيئا سوى أنه يكشف عن العدوانية الأمريكية تجاه اليمن وأحرار العالم".

وأضاف "أمريكا لم تكن يوما مع الشعب اليمني أو على الحياد حتى تفاجئنا بخطوتها الغبية والسخيفة"، وتابع "بعد عقود من التخفي وراء عناوين زائفة ومرتزقة وأدوات إقليمية ينكشف الموقف الأمريكي على حقيقته بأنه العدو الأول للشعب اليمني".

واستطرد المكتب السياسي للجماعة "من يعتقد أن العدوان على اليمن هو نتاج مشكلة داخلية أو مشكلة مع دولة مجاورة فقد اتضح من خلال التصنيف الأمريكي". واتهمت جماعة "أنصار الله"، الولايات المتحدة "بارتكاب كل أنواع الإجرام بشكل مباشر أو عن طريق العملاء الإقليميين، بحق الشعب اليمني قبل أي تصنيف".

وأكدت أن "الخطوة العدائية الأمريكية تزيدنا صمودا ورسوخا في مواجهة المشروع الأمريكي والصهيوني الإجرامي، ولن تدفعنا إلى التراجع عن مواقفنا العادلة على الإطلاق". كما اعتبرت الجماعة "كل الأمريكيين المنخرطين في استهداف الأمة أنهم هم الإرهابيون المجرمون وأنهم جاهزون لاتخاذ أي خطوة لازمة تجاه أي خطوة عدائية".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الاثنين 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، أن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس نيتها تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية أجنبية، لافتاً إلى أنه سيتم إدراج ثلاثة من قادة الجماعة، هم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين. إلا أن وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت اليوم الثلاثاء، استثناء الجانب الإنساني والإغاثي من العقوبات المفروضة على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على خلفية تصنيفها "تنظيما إرهابيا"، وذلك عبر إصدار إعفاءات وتراخيص.



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