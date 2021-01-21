الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة العربية السعودية

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، بمكتبه اليوم، صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، سفير سلطنة عمان الجديد لدى المملكة العربية السعودية.وبارك معالي الأمين العام، لصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد تعيينه سفيرًا لدى المملكة العربية السعودية، متمنياً لسموه التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها إلى آفاق أرحب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأولويات مجلس التعاون في جميع المجالات، ولا سيما تناول الجهود الداعمة لمسيرة مجلس التعاون المباركة، من أجل تعزيزها والتشاور بما يحقق تطلعات وشعوب دول مجلس التعاون، وفقاً لرؤى و توجيهات أصحاب الجلالة و السمو، قادة دول المجلس - حفظهم الله ـ .

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