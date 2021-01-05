وصول وفد سلطنة عمان إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية
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وصول وفد سلطنة عمان إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية

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العرب اليوم - وصول وفد سلطنة عمان إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية

القمة الخليجية الـ41 في منطقة العلا السياحية السعودية
الرياض - العرب اليوم

وصول وفد سلطنة عمان إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية

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وصول وفد سلطنة عمان إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية وصول وفد سلطنة عمان إلى العلا للمشاركة في القمة الخليجية



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