128719 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128719 إصابة والوفيات 1497 بنسبة 17ر1% والمتعافين 121614 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 82 والمنومين في العناية المركزة 31.