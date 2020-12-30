المكسيك تسجل 12099 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في المكسيك أمس الثلاثاء 12099 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و990 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و401529 والوفيات إلى 123845. وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى من ذلك بكثير على الأرجح