السعودية تسجل انخفاضا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

سجلت السعودية انخفاضا جديدا للإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا حيث رصدت المملكة في إحصائية اليوم الأربعاء 113 حالة فقط.ورصدت وزارة الصحة السعودية 113 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد العام للمصابين إلى 362601 شخص، وتعتبر حالات 2705 منهم نشطة، بينها 387 حرجة.

وتشير إحصائية اليوم إلى انخفاض مستمر لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأيام الأخيرة، وسجلت المملكة في 26 ديسمبر 163 حالة، وفي 27 ديسمبر 154، وفي 28 ديسمبر 119، وفي 29 ديسمبر 149، وذلك بعد أن تجاوز هذا المؤشر قبل عدة أشهر مستوى 4 آلاف.