خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس البرتغال بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية. وقال الملك المفدى : " يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن نبعث لفخامتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب الجمهورية البرتغالية الصديق التقدم والازدهار " .

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