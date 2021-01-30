الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية

أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل لعدد من الأشخاص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية. وقال الجيش في بيان : لقد تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، موضحا أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 362 كفا من الحشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة .

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