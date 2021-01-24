مقتل 6 جنود من الجيش المالي في هجومين منفصلين

قال المتحدث باسم الجيش في مالي سليمان ديمبيلي إن مسلحين قتلوا 6 جنود على الأقل وأصابوا 18 آخرين في هجومين منسقين في وسط البلاد صباح اليوم الأحد. وأضاف ديمبيلي أن الهجومين وقعا في قريتي بولكيسي وموندورو بمنطقة موبتي، مما أدى إلى اشتباك بين المسلحين والجيش، مشيرا إلى مقتل نحو 30 من المهاجمين، ولم تتضح بعد هوية المهاجمين.

وتتمركز جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش منذ سنوات في مناطق وسط وشمال مالي. وتسيطر هذه الجماعات على مساحات شاسعة من الصحراء النائية وتشن عادة هجمات على الجيش والمدنيين. وقُتل أربعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأُصيب خمسة في وسط مالي هذا الشهر بعد أن تعرضت قافلة لانفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار.



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