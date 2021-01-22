قال مسؤولون طبيون وأمنيون في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، إن "داعش" فجر قنبلة على جانب طريق في شمال شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات الأمن المصرية وإصابة 3 آخرين.