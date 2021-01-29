بوريطة وبن شبات يناقشان اتفاقيات التعاون بين الرباط وتل أبيب

اتفق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ورئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات على تشكيل فرق عمل للتوصل إلى اتفاقيات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات.وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه وبسبب جائحة "كوفيد – 19" ستجتمع فرق العمل عبر الاتصال المرئي وفي أقرب وقت ممكن وأنه من المؤمل أن يصل وفد مغربي رفيع المستوى إلى إسرائيل بهدف اختتام الحوار بهذا الشأن.

وأكدت المصادر أن بن شبات سيترأس وفدا إسرائيليا سيزور المغرب خلال شهر فبراير المقبل.وبحث الجانبان الإمكانات الكبيرة التي تسهم في التعاون بين البلدين, والذي سيعود بالفائدة ليس على المغرب وإسرائيل فحسب بل المنطقة بأسرها.

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