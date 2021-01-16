حكومة اليمن تنتقد مواقف غريفيث تجاه الأزمة اليمنية

انتقدت الحكومة اليمنية المبعوث الأممي مارتن غريفيث، معتبرة أن مواقفه الأخيرة تهدف إلى إضفاء الشرعية على الانقلاب في اليمن.وقال وكيل وزراة الإعلام اليمنية فياض النعمان في هذا الصدد: "المبعوث الأممي يحاول التسويق لسلام مشوه، ويسعى إلى حرف دور الأمم المتحدة الساعية في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن".

وتابع: "لم يستطع غريفيث منذ أكثر من عامين أن ينتزع من الحوثيين مجرد اعتراف واحد وصريح منها بالمهمة التي أتى من أجلها، وهي تنفيذ القرارات الدولية".

وأضاف: "النجاح الوحيد الذي حققه مارتن غريفيثس في مهمتة كمبعوث أممي لتنفيذ القرارات الدولية، أنه يسعى بكل ما يمتلك من جهد إلى شرعنة إنقلاب جماعة إرهابية على دولة عضو في عصبة الأمم المتحدة".

وأكد أن "انحراف المبعوث الأممي عن القيام بدورة في ايجاد آليات حقيقية لتنفيذ القرارات الأممية بشأن اليمن يضع علامات استفهام على دورة المشبوة في تقديم خدمات مجانية للحوثيين، ما يسمح باستمرارهم في ارتكاب جرائم حرب ضد اليمنيين".

وقال: "على الحكومة اليمنية والتحالف العربي أن تتعامل بكل حرص مع ما يطرحه المبعوث الأممي وأعتقد أن هناك إجراءات ستتخذ من قبل الحكومة حيال الخروقات التي يقوم بها غريفيث".

ومطلع 2018، عين غريفيث مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن لكنه لم يحرز أي تقدم فعلي نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات.ويشكو غريفيث من تعقيدات الملف اليمني واتساع الفجوة في وجهات النظر بين الأطراف المتحاربة، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام جمع المتحاربين في مشاورات جديدة.

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