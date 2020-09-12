اشتية قال نسجل للتاريخ إدانتنا للتطبيع البحريني مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، إن سلطات بلاده تدين اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين، معتبرا أنه ضربة "للعمود الفقري العربي" وشرعنة للاستيطان.وأوضح في بيان أن "فلسطين تسجل للتاريخ إدانتها للتطبيع البحريني مع إسرائيل لاحقة بذلك للخطوة الإماراتية المدانة والتي هي خرق فاضح للموقف العربي الرسمي والشعبي".وأضاف أن "تسديد مثل هذه الضربة للعمود الفقري العربي والعمل العربي المشترك ما هو إلا خدمة لدولة الاستعمار إسرائيل وحاميتها، وهو وضع للحسابات الضيقة قصيرة المدى مع الإدارة الأمريكية، فوق اعتبارات القضايا الاستراتيجية، وعلى حساب أماني الأمة العربية والإسلامية والحقوق الفلسطينية، وشرعنة للاحتلال والاستيطان والعدوان المتكرر على الأقصى."

كما أشاد اشتية "بالأصوات البحرينية الحرة المعارضة للاتفاق التطبيعي مع دولة الاحتلال"، مضيفا: "نحن على ثقة بأن فلسطين وقضيتها العادلة تعشعش في قلوب كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شعوب العالم الحرة".وتساءل أخيرا: "أين سيكون الموقف العربي المطبع مع إسرائيل بحجة التهديد الإيراني إذا ما قامت الإدارة الأمريكية القادمة بتفعيل الاتفاق مع إيران؟".

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