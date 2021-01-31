أبو الغيط وسامح شكري يبحثان سبل تطوير الشراكة العربية الأفريقية

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، سامح شكرى وزير خارجية جمهورية مصر العربية، ظهر اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حيث بحثا عددا من الموضوعات الخاصة بالعمل العربي المشترك، بما فى ذلك سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجامعة والأطراف الشريكة لها، وخاصة الإتحاد الأفريقى.

وقال بيان صحفى صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، أن أبو الغيط وشكرى تبادلا الآراء فى هذا الصدد حول سبل تطوير مسيرة الشراكة العربية الأفريقية تعزيزاً للأهداف المشتركة التي تجمع بين العالم العربي والقارة الأفريقية، وخاصة في ضوء الزيارة التي يقوم بها موسى فقى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي للقاهرة حالياً والمشاورات التي أجراها شكري معه اليوم، واللقاء الذى سيعقده أبو الغيط غدا الاثنين مع فقي فى إطار آلية التعاون العام بين الجامعة العربية والإتحاد الأفريقى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مصر تعلن إعادة ترشيح أمينا عاما لجامعة الدول العربية

الرئيس السيسي يؤكد أن منتخب اليد قدم مثالًا رائعًا على الأداء البطولي والقوة لآخر لحظة