نتنياهو يشيد بريادة الإمارات ويصرح لديها قيادة تتمتع برؤية ثاقبة

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نبنيامين تياهو، الأربعاء، بريادة الإمارت الاقتصادية، مؤكدا أن "لديها قيادة تتمتع برؤية ثاقبة".كما أشاد نتنياهو بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مؤكدا أنه "ذو رؤية حكيمة ويدرك جيدًا قوة الابتكار والجرأة على الحلم". وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في كلمته عبر الاتصال المرئي مع المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، عن سعادته بالسلام مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وتابع: "نحن سعداء باتفاقات السلام التي عقدناها، وستكون لها ثمار اقتصادية رائعة وواعدة". وأشار إلى أنه "بمجرد ما وقعنا الوثائق حتى زار عشرات الآلاف من الإسرائيليين دبي والإماراتيون يأتون إلى إسرائيل ورجال الأعمال يبرمون الصفقات رائعة".

وتابع: "لقد أثبتت الإمارات أنها رمز للأعمال الهائلة". وذكر نتنياهو أن "اتفاقات السلام غيرت العلاقات بين الإسرائيليين والعرب، والعرب واليهود حتى في إسرائيل أيضا"، لافتا إلى أن "ما حققته الاتفاقيات مدهش". وكان نتنياهو أكد في تصريحات سابقة أن "اتفاقيات إبراهيم التاريخية، بشّرت بعهد جديد من السلام الذي يغيّر ملامح الشرق الأوسط بشكل ملموس أمام أعيننا".

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