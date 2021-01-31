تلقى رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، الأحد، جرعة من لقاح "سبوتنيك v" الروسي المضاد لكورونا، بالعيادة متعددة الخدمات في منطقة الينابيع بالعاصمة.وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "جراد ولدى وصوله إلى العيادة، مكث في قاعة الانتظار، حيث تبادل أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين".وقال جراد، إن "كمية اللقاح ستكون كافية لكل الجزائريين، وربما سيكون هناك فائض.وشدد، على أن "تكون المنصة الرقمية الخاصة بالتلقيح دقيقة وتعمم على كل الولايات".

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