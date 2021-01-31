رئيس الوزراء الجزائري يرأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ خطة التطعيم ضد الكورونا

ترأس عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى أمس السبت، اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا. وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية إنه تم خلال هذا الاجتماع، استعراض كافة الترتيبات التى تم اتخاذها، والرامية إلى ضمان تنفيذ عملية التلقيح فى جميع ولايات البلاد فى أفضل ظروف من حيث التنظيم والسلامة، ومع التقيد بالبروتوكول الصحى المحدد، على أن يستفيد منها، فى مرحلة أولى، الأشخاص ذوو الأولوية، وهم موظفو قطاع الصحة والمسنون وذوو الأمراض المزمنة.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع تحديد كيفيات متابعة الطلبات على اللقاح، مما يسمح بالتغطية الكاملة لاحتياجات السكان، علما أن عملية التلقيح ستمتد طوال سنة 2021. وأشار إلى أن هذه اللجنة التى تم تشكيلها بناء على تعليمات الرئيس عبد المجيد تبون ويرأسها الوزير الأول, مكلفة بمتابعة إدارة خطة التلقيح التى انطلقت صباح اليوم بولاية البليدة (شمال).

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