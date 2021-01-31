سلطنة عمان تمدد إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع

أعلن التلفزيون الرسمي العماني أن السلطنة ستمدد إغلاق حدودها البرية لمدة أسبوع آخر حتى الثامن من فبراير المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا.وأغلقت الحدود في 19 يناير الجاري بسبب مخاوف بشأن السلسلة المتحورة من فيروس كورونا، وهو الإجراء الذي تم تمديده الأسبوع الماضي.وسجلت عمان إجمالي إصابات بكورونا بلغ 13728 حالة، و1527 وفاة.

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