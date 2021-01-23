قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيًّا من مدينة جنين

اعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابًّا فلسطينيًّا من مدينة جنين. ونقلت مصادرُ محليةٌ عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معتز زياد خليل سباعنة، عقب دهم منزل ذويه، وتفتيشه.