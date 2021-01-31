الصومال تعلن انفجار ضخم ثم إطلاق نار في مقديشو

سمع دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد، أعقبه دوي إطلاق نار، وفق ما أفاد صحافي من رويترز. ولم يتضح بعد ماذا حدث، لكن حركة الشباب المتشددة تنفذ تفجيرات من حين لآخر في حربها على الحكومة المركزية المدعومة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من المسؤولين الصوماليين أو بعثة الاتحاد الإفريقي بشأن ما حدث اليوم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

واشنطن تدعو القيادات الصومالية إلى حل الخلافات الانتخابية في أسرع وقت